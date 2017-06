Fußballturniere in Esperke

Region. Der Vorstand des SV Esperke hat auch dieses Jahr wieder für Jung und Alt Einiges auf die Beine gestellt. Los geht am 6. Juli um 17.30 Uhr mit einem Jugendeinlagespiel. Ab 18.30 Uhr startet der Ü40-SVE-Cup Bronze mit den Mannschaften SG Esperke/Lindwedel-Hope/Niedernstöcken, TSV Luthe, SC Badenstedt und der Ü50-Mannschaft von Hannover 96 mit dem einen oder anderen Ex-Bundesligaspieler.

Am 7. Juli startet um 18 Uhr das Blitzturnier De Vries-SVE-CUP-Gold mit den Landesligisten SV BE Steimbke und STK Eilvese, sowie den Bezirksligisten SV Essel und SV Lindwedel/Hope. Am 8. Juli geht es mit dem mit dem DFB-Jugendmobil ab 13 Uhr weiter, wo Jugendliche aus der Region an den Fußballtrainingseinheiten teilnehmen können. Das Blitzturnier SVE-CUP-Silber auf Kreisebene mit SSV Rodewald, BG Elze und SV Esperke beginnt um 17 Uhr.

Am 9. Juli klingt die Sportwoche mit dem Fun-Turnier aus. Hierzu kann man sich unter svesperke@t-online.de anmelden. An allen Tagen wird für das leibliche Wohl gesorgt, von Cocktailbar bis zur Esperker und Warmeloher Tortentafel wird für jeden Gaumen etwas dabei sein.