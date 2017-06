Jetzt noch für 12. August anmelden

Lindwedel. Nach dem ersten Garagenflohmarkt in 2015 soll es dieses Jahr wieder einen Garagenflohmarkt in Lindwedel geben. Der Markt findet statt am Sonnabend, 12. August, von 11 bis 17 Uhr. Jeder in Lindwedel, der die Gelegenheit beim Schopfe packen und Dachboden, Kinderzimmer, Keller oder Garage aufräumen möchte, kann sich gerne anmelden. Die Ware wird auf dem eigenen Grundstück angeboten, so dass man nichts einpacken und irgendwo hintransportieren muss. Gerne können zum Beispiel auch die Ergebnisse aus Hobbytätigkeiten oder aus dem Garten angeboten werden. Wie in 2015 werden die Organisatoren einen Lageplan erstellen, der an dem Tag an vielen Stellen ausliegt und an dem sich die Besucher orientieren können. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro pro Grundstück als Kostenbeitrag für die Organisation. Die Gebühr wird unter anderem verwendet für die Herstellung von Plakaten, Lageplänen und für Werbung in verschiedenen Zeitungen. Ein eventueller Restbetrag wird für einen guten Zweck in Lindwedel gespendet.Anmeldungen gerne per E-Mail unter ligafloh@web.de oder telefonisch bei Manuela Voigt unter (0 50 73) 92 37 35 oder bei Linda Idelenburg (0 50 73) 92 33 86. Schon beim ersten Mal in 2015 gab es die unterschiedlichsten Angebote auf über 40 Grundstücken. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn dieses Jahr vielleicht noch mehr Anbieter zusammenkommen.