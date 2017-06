Vortrag in der Kirchengemeinde Gilten

Gilten. Am Montag, 19. Juni, um 19 Uhr lädt die Kirchengemeinde Gilten ein zu einem Vortrag des EKD-Auslandspastors Markus Lesinski. Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus in Gilten statt. Pastor Lesinski lebt in Neu-Delhi und betreut die deutschsprachigen evangelischen Christen in den großen Metropolen in Indien, Nepal und Bangladesch. Auf dem Subkontinent Indien leben 1,2 Milliarden Menschen, nur 2,3 Prozent gehören dem christlichen Glauben an.