Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Buchholz/Marklendorf. Hier der Ablauf der Gedenkfeiern am Sonnabend, 18. November: Kranzniederlegung Marklendorf um 14 Uhr, Gedenkfeier und Kranzniederlegung in Buchholz um circa 14.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils 15 Minuten vorher am DGH Marklendorf und an Plesses Gasthaus in Buchholz. Der Zug geht dann vom Gasthaus Plesse (Lindenwirtschaft) durch das Dorf zum Mahnmal in Buchholz. Nach der Gedenkfeier, also gegen 15.30 Uhr geht es zurück zum Gasthaus Plesse. Dort wird dann gegen 16 Uhr das traditionelle Rinderwurst-/Currywurstessen mit dem Heeresmusikchor und den Vereinen und Verbänden stattfinden.