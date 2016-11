Geflügelschießen

Lindwedel. Am Sonntag, 11. Dezember, findet in Lindwedel wieder das traditionelle Geflügelschießen statt. Um 14 Uhr beginnt im Schützenhaus der Scheibenverkauf und bis circa 18 Uhr können alle Schützen ihr Glück beim Luftgewehrschießen versuchen. Es wird auf Teiler geschossen. Eingeladen sind alle Einwohner aus Lindwedel, Hope und Adolfsglück. Wie immer sind auch gerne neue Gesichter gesehen, die Interesse am Schießsport haben. Zu gewinnen gibt es diverse Geflügelpreise. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Der Schützenverein freut sich auf eine harmonische Veranstaltung bei adventlicher Stimmung.