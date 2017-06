Geführte Fahrradexkursion zu den Tagen der Industriekultur

Schwarmstedt. Interessierte können auf einer Fahrradexkursion unter fachkundiger Begleitung die Schleuse Hademstorf und das ehemalige Kalibergwerk Grethem

Aller-Schleuse Hademstorf besichtigen.

Die Radtour beginnt an der Aller-„Öl-Brücke“/Hansadamm: Besichtigung des Nadelwehrs, der Schleppzug-Schleuse, der Rampe der ehemaligen Seilzug-Wagenfähre, des Schleusenkanals und der Leine-Mündung (circa einen Kilometer). Die eigentliche Radtour (circa sieben Kilometer) führt über das Obertor der Schleuse durch die Leine- und Allermarsch am Schloss Bothmer vorbei, auf dem Aller-Radweg über die Leine und an dieser entlang vorbei an der Bothmer Mühle nach Grethem zu den Sachzeugen eines ehemaligen Kali-Bergwerks.

Beim Kali-Bergwerk Grethem beginnt die Besichtigung der übertägigen Sachzeugen des ehemaligen Kali-Bergwerks an den beiden Informationstafeln neben dem Weg „Am Salzberg“; von dort sehen die Besucher: Werkstatt und Magazin, Labor, Lokschuppen, Umspannturm, Salzmagazin, Koloniehäuser und Kantine; fußläufig können die stattlichen Wohnhäuser der leitenden Angestellten, die Reste der Rückstandshalde und die Betonabdeckungen der Schächte Grethem-Büchten („Reichenhall“) und Gilten („Hedwig“) betrachtet werden. Die Radtour (circa 2,5 Kilometer) führt weiter an der Grützmühle oberhalb der „Alten Leine“ und den Resten der ehemaligen Burg „Blankenhagen“ (Motte) in der Allermarsch vorbei zur Gierseilfähre Eickeloh; diese wird von den Fährmännern des Realverbandes Eickeloh betrieben. Nach der Überfahrt über die Aller verläuft die Radtour (circa 2,5 Kilometer) durch Eickeloh zurück zum Treffpunkt an der Schleuse Hademstorf.

Termine sind Sonnabend, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Treffpunkt ist an der Aller-„Öl-Brücke“/Hansadamm (Weg zur Schleuse) nordwestlich des Ortes Hademstorf; dem grün-blauen Hinweisschild „Ölbrücke, Pferdekopfpumpe“ an der Ecke Hansadamm/L190 folgen. Eintritt: zwei Euro pro Person (für Überfahrt mit der Gierseilfähre Eickeloh).