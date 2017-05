Bewegende Geschichten von bewegten Bauten

Heidekreis. Der Verein der Gästeführerinnen veranstaltet am Sonnta, 11. Juni, eine geführte Fahrradtour „Ein Haus zieht um – bewegende Geschichten von bewegten Bauten “. Start ist um 13 Uhr.Jahrhundertelang zählten Fachwerkhäuser zum „Fahrenden Habe“ und auch heute gibt es noch mobile Immobilien. Auf dieser Radtour von Rethem/Aller über Hülsen, Hämelheide, Bosse und Frankenfeld lernen die Teilnehmer verschiedene umgesetzte Gebäude und ihre Geschichten kennen. Eine Einkehr zu Kaffee und Kuchen ist geplant.Treffpunkt ist der Parkplatz Burghof Rethem, Lange Straße 2 in Rethem/Aller. Anmeldungen bei der Tourist-Information der Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 86 88 oder touristinfo@aller-leine-tal.de.