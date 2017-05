So schmeckt das Aller-Leine-Tal

Am Sonnabend, 10. Juni, startet um 13 Uhr eine geführte Fahrradtour kulinarisch – so schmeckt das Aller-Leine-Tal. Die Strecke beträgt 25 Kilometer. Frische Luft, Sonnenschein und frische Produkte. Diese Fahrradtour inklusive intensives Naschvergnügen ist ein optimaler Wochenendausflug für Groß und Klein.Die Teilnehmer erfahren mehr über das „romantische“ Leben mit über 1.000 Schwarzkopfschafen zwischen Allerdeich und Norddeich, bevor der Fährmann die Teilnehmer mit der Gierseilfähre über die Aller bringt. Start ist am Bahnhof Hodenhagen. Anmeldung bis vorhergehenden Freitag 11 Uhr bei der Tourist-Information der Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 86 88 oder touristinfo@aller-leine-tal.de.