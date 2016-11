Gegenstände aus Gärten gestohlen

Essel. In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch begaben sich unbekannte Täter in zwei Gärten am Eichenweg in Essel und entwendeten zwei Aluminium-Leitern, eine Wäschespinne, eine Kinderschaukel und eine Sitzbank. Der Schaden wird auf rund 420 Euro geschätzt.