Geldkassetten in Verkaufsständen aufgebrochen

Norddrebber. Im Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli hebelten unbekannte Täter die Geldkassetten in den SB-Heidelbeerverkaufsständen eines Betreibers an der Hauptstraße in

Norddrebber, an der Niedernstöckener Straße in Niedernstöcken und an der Rodewalder Straße in Nienhagen auf. Sie entwendeten die jeweiligen Einnahmen und flüchteten unerkannt. In den einzelnen Verkaufsständen wurden die Täter teilweise wiederholt tätig, nachdem die Geldkassetten erneuert worden waren. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf circa 800 Euro. Am 4. Juli bemerkten Zeugen einen silberfarbenen BMW, älteres Modell mit deutscher Zulassung, vor dem Verkaufsstand in Norddrebber. Der Fahrer wartete bei laufendem Motor im Fahrzeug, während der Beifahrer in den Verkaufsstand ging. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 erbeten.