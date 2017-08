Gemeindeausflug

Schwarmstedt. Die St.-Laurentius-Kirchengemeinde macht auch in diesem Jahr einen Gemeindeausflug: am Freitag, 1. September. Der Ausflug führt nach Celle, wo eine Schifffahrt auf der Aller auf dem Programm steht. An Bord gibt es Kaffee und Kuchen. Im Anschluss wird die berühmte Stechinelli-Kapelle in Wieckenberg besucht. Die Abfahrt in Schwarmstedt ist um 12.30 Uhr, in Lindwedel um 12.45 Uhr. Rückkehr wird gegen 19 Uhr sein. Der Kostenbeitrag beträgt 25 Euro. Anmeldungen ab sofort über das Kirchenbüro in Schwarmstedt zu den bekannten Öffnungszeiten möglich.