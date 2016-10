Gemeinderat Lindwedel tagt

Lindwedel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lindwedel findet am Montag, 14. November, um 20 Uhr im Restaurant Ballands an der Ahornallee 4 statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben dem Bericht über das Ergebnis der Wahl des Gemeinderates am 11. September die förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung der Ratsmitglieder durch den bisherigen Bürgermeister, der Beschluss über den Verzicht auf die Bildung des Verwaltungsausschusses, die Wahl des Bürgermeisters sowie die Besetzung des Amtes des Gemeindedirektors seines Stellvertreters. Weiterhin geht es um die Bildung des Verwaltungsausschusses, die Benennung der stimmberechtigten Vertreter des Verwaltungsausschusses, die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters sowie die Benennung von zwei Ratsmitgliedern sowie zwei Stellvertreter im Kindergartenbeirat des Kindergartens Lindwedel.