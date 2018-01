Gemeinderatssitzung

Norddrebber. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gilten findet am

Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Norddrebber, Hohe Eschweg

statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Probebohrungen der Firma Wintershall zur Erdölergiebigkeit in Suderbruch und Rodewald, der Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis zur Kinder- und Jugendhilfe, die Bewerbung am niedersächsischen Modellprojekt: „Tempo-30-Zonen auf Hauptstraßen“ sowie die Bebauungspläne „Hohe"Eschweg“ und „Auf dem Oberfelde III“.