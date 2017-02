In behaglicher Atmosphäre sind auch Zuhörer willkommen

Schwarmstedt. Handgemacht gemeinsam musizieren: Ein gestimmtes Klavier und eine Gesangsanlage warten auf Sänger, Instrumentalisten, Rezitatoren und Kleinkünstler am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr im Antiquitätencafé in Schwarmstedt. In behaglicher Atmosphäre können Profis und Amateure gemeinsam zwanglos musizieren. Auch „Nur-Zuhörer“ sind herzlich willkommen. Das Duo JAZZballadesk mit Ulli Rasokat und Wolfgang Kathe eröffnet den Abend. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.