Gemeinsam singen

Unterhaltsamer Abend mit Evergreens und Schlager

Marklendorf. Unter dem Motto „Einfach mitsingen“ lädt die Gruppe Marklendorf in Bewegung zu einem fröhlichen und unterhaltsamen Abend mit Evergreens und Schlager ein. Das „Team Einfach mitsingen“ spielt bekannte Lieder und begleitet durch den Abend. Im Vordergrund soll der Gesang der Gäste stehen. Die Tonhöhe der Lieder ist der allgemeinen Gesangsfähigkeit angepasst. Die Liedertexte werden in großer Schrift auf einer Leinwand eingeblendet, so dass Text- und Leseprobleme ausgeschlossen sind. Eine anfängliche Zurückhaltung legt sich und die Gäste bemerken schnell, dass der „Gute-Laune-Virus“ auch sie befallen wird. Die Lieder werden einzeln angekündigt und kurz angespielt. Sofern es weitere Unterstützung bedarf, singen die Musiker nach dem Einsatz so lange mit, bis die Gäste als gemeinschaftlicher Chor im Lied „angekommen“ sind. Dann singen nur noch die Gäste. Es gibt vier Gesangsrunden mit je sechs bis sieben Liedern. Dazwischen gibt es jeweils eine kurze Pause, die aber lang genug ist, um die Stimme für den nächsten Durchgang zu ölen.Nach circa zwei Stunden verlässt das Publikum begeistert den Veranstaltungsort mit der Erkenntnis, neue Freunde kennen gelernt und altbekannte Lieder wiederentdeckt zu haben.Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 28. Oktober, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Marklendorf statt. Der Eintritt beträgt sechs Euro.