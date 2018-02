Gemeinsames Singen im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6, macht ab Sonnabend, 17. Februar, um 14 Uhr ein regelmäßiges offenes Angebot an alle, die Spaß am Singen haben. Gemeinsam werden Lieder gesungen, die von Volks- und Wanderlieder über Shantys und Gospel bis hin zu Schlager, Klassik oder Pop reichen können. Gesungen wird, was vorgeschlagen oder angestimmt wird und Freude bereitet. Der neue Programmpunkt in der umfangreichen Aktionspalette des Mehrgenerationenhauses in Mellendorf richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, sowohl an Männer als auch an Frauen. Selbst wer lediglich den Liedern zuhören möchte ist herzlich willkommen. Der Singkreis trifft sich zum ersten Kennenlernen und Singen am Sonnabend, 17. Februar, um 14 Uhr, drei Stunden vor Beginn des WedeJam.