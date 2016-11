Geschenkewerkstatt

Noch freie Plätze auf Jugendhof

Heidekreis. Für zehn- bis 13-jährige Mädchen und Jungen gibt es auf dem Jugendhof Idingen einen Kurs, bei dem mit neuer (PC-)Technik tolle Weihnachtsgeschenke selbst kreiert werden können.Geschenke zu basteln kennt jeder aus der Schule. Gerade zur Weihnachtszeit werden viele Papiersterne und andere Kleinigkeiten gebastelt. An dem Wochenende 3./4. Dezember reicht einfaches Basteln nicht. Zum ersten Mal werden die Teilnehmer die klassischen Angebote (Kerzenziehen und Engelbasteln) durch neue Angebote der Mediengestaltung ergänzen: Einen ganz individuellen Kalender für das neue Jahr gestalten oder das Lieblingsbild der Geschwister als Puzzle aufzubereiten sind nur zwei der Möglichkeiten, durch die die Geschenke-Werkstatt einen ganz neuen Charakter bekommt.In der Weihnachtszeit bieten sich die Ergebnisse natürlich super als Weihnachtsgeschenke an, denn persönliche und selbst gemachte Geschenke verbreiten immer viel Freude. Aber natürlich können auch hübsche Sachen für das eigene Zimmer erstellt werden.Da bei dem Kurs noch einzelne Plätze frei geworden sind, können sich interessierte Teilnehmer noch kurzfristig unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.