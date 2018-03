Gewerkschaft NGG ruft zur Wahl-Teilnahme auf

Im Heidekreis können Beschäftigte Betriebsrat wählen

Heidekreis. Aufruf für die Mitbestimmung: Wer die Entscheidung darüber, wie der eigene Arbeitsplatz aussieht, nicht allein dem Chef überlassen will, der soll jetzt bei der Betriebsratswahl mitmachen. Dazu ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Beschäftigte im Heidekreis auf. „Ob Pausenzeiten, Lohnzuschläge oder Unfallprävention – Betriebsräte gestalten den Berufsalltag in fast allen Bereichen mit“, sagt Steffen Lübbert. Der Geschäftsführer der Lüneburger NGG ist überzeugt: „Jede Stimme im Betrieb zählt.“Die Betriebsratswahl ist neben der Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahl eine der größten Abstimmungen überhaupt. Die NGG Lüneburg unterstützt in der Region die Wahl von rund 30 Arbeitnehmervertretungen. Nach Schätzung der Gewerkschaft werden zwischen Anfang März bis Ende Mai bundesweit gut 180.000 Arbeitnehmervertreter gewählt – nahezu so viele, wie es Kommunalpolitiker gibt. Lübbert: „Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat auch Heidekreis Folgen für viele Branchen. Damit Jobs gesichert und für die Zukunft fit gemacht werden, sind Betriebsräte unverzichtbar.“