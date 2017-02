Glaubenskurs „Im Zeichen der Rose“

Evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation

Aller-Leine-Tal. In diesem Jahr begeht die Evangelische Kirche in Deutschland das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“. Grund genug, sich einmal zu fragen, was Luther und andere damals angetrieben hat, sich mit Papst und Kaiser anzulegen und die ganze damalige Welt auf den Kopf zu stellen. Und sich zu fragen, was die Grundgedanken der Reformation damals vor 500 Jahren mit heute zu tun haben.Ist die Reformation reine Geschichte? Und das Gedenken ihrer nur Nostalgie? Oder gar Kommerz? Die Pastoren und Diakone der evangelischen Kirchenregion im Aller-Leine-Tal meinen: Nein. Die Gedanken und Fragen, die Luther und Co. angetrieben haben, sind so aktuell wie eh und je.Wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, ist herzlich eingeladen zu vier Gesprächsabenden in vier verschiedenen Gemeindehäusern rund um das Thema „Reformation und christlicher Glaube heute“. Dem widmet sich der Kurs „Im Zeichen der Rose“, der an folgenden Terminen zu folgenden Themen stattfindet: Donnerstag, 9. März, 19.30 Uhr, Gemeindehaus in Schwarmstedt: „ Du hast mir gar nichts zu sagen“, Wort Gottes und Freiheit; Donnerstag, 16. März , 19.30 Uhr, im Gemeindehaus in Eickeloh: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, Rechtfertigung und Gerechtigkeit; Montag, 20. März, 19.30 Uhr, Gemeindehaus in Gilten: „Sorry, dumm gelaufen“, Buße und Versöhnung; Montag, 27. März; 19.30 Uhr, Gemeindehaus in Hodenhagen: „Von wegen, nix zu machen!“, Verantwortung und Hoffnung und am Sonntag, 2. April, 10 Uhr, Abschlussgottesdienst Kirche in Ahlden „Im Zeichen der Rose“.Durch die Abende führt uns als Referent Pastor Ehlhaus vom Haus kirchlicher Dienste in Hannover. Er wird an den Abenden von Haupt- und Ehrenamtlichen aus den vier Kirchengemeinden unterstützt. Es ist möglich, einzelne Abende zu besuchen oder auch an allen Abenden teilzunehmen.