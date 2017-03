Glaubenskurs „Im Zeichen der Rose“

Schwarmstedt. An vier Terminen im März veranstalten die vier evangelisch lutherischen Kirchengemeinden Ahlden, Eickeloh, Gilten und Schwarmstedt Gesprächsabende zu Themen der Reformation. Dazu laden ganz herzlich ein: die Pastorinnen und Pastoren Sabine Half, Ute Hülsmann, Susanne Sander, Jörn Kremeike, Hans-Gerd Paulus und Frank Richter sowie Diakon Dirk Everts. Es ist möglich, einzelne Abende zu besuchen oder auch an allen Abenden teilzunehmen. Durch die Abende führt Pastor Philipp Ehlhaus aus Hannover. Der erste Abend findet am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Schwarmstedter Gemeindehaus, Hauptstraße 3a, statt. Thema: „Du hast mir gar nichts zu sagen“ – Wort Gottes und Freiheit. Dazu meint Pastor Kremeike: „Niemand lässt sich heute gerne etwas von anderen sagen. Auf der anderen Seite fragen Menschen danach, wem sie eigentlich noch vertrauen und auf wen sie hören können. Für die Reformatoren damals war dabei die biblische Überlieferung als „Muttersprache des Glaubens“ zentral. Kann diese auch uns heute Hilfe sein?“