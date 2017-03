Glaubenskurs „Im Zeichen der Rose“

Heidekreis. An vier Terminen im März veranstalten die vier evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Ahlden, Eickeloh, Gilten und Schwarmstedt Gesprächsabende zu Themen der Reformation. Der zweite Abend findet am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr im Eickeloher Gemeindehaus, Am Pfarrhof 1, statt. Thema: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ – Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Dazu meint Pastor Kremeike: „In unserer Gesellschaft neigen viele Menschen dazu, andere oder sich selbst über Erfolg und Verdienst zu definieren. Bei Gott ist das anders. Als evangelische Christen glauben wir, dass wir von Gott geliebt und anerkannt werden, ohne etwas dafür zu tun. Was bedeutet dieser Gegensatz für unser Leben?“