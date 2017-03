Glaubenskurs „Im Zeichen der Rose“

Dritter Abend im Giltener Gemeindehaus

Gilten. An vier Terminen im März veranstalten die vier evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Ahlden, Eickeloh, Gilten und Schwarmstedt Gesprächsabende zu Themen der Reformation. Dazu laden ganz herzlich ein: die Pastoren Sabine Half, Ute Hülsmann, Susanne Sander, Jörn Kremeike, Hans-Gerd Paulus und Frank Richter sowie Diakon Dirk Everts.Es ist möglich, einzelne Abende zu besuchen oder auch an allen Abenden teilzunehmen. Durch die Abende führt Pastor Philipp Elhaus aus Hannover. Der dritte Abend findet am Montag, 20. März, um 19.30 Uhr im Giltener Gemeindehaus, Kirchende 5 statt. Thema: „Sorry, dumm gelaufen“ – Buße und Versöhnung. Dazu meint Pastorin Hülsmann: „Wir sprechen am liebsten über die Sachen, die wir richtig gut hingekriegt haben. Aber wenn ich dann doch einen Fehler gemacht habe? Wenn ich jemandem Leid zugefügt habe? Wenn ich jemanden durch Worte oder Gesten verletzt habe? Soll ich mich entschuldigen? Was soll ich sagen oder tun? Reicht es zu sagen: Sorry, dumm gelaufen!?“