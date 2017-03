Glaubenskurs „Im Zeichen der Rose“

4. Abend im Hodenhagener Gemeindehaus

Heidekreis. An vier Terminen im März veranstalten die vier evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Ahlden, Eickeloh, Gilten und Schwarmstedt Gesprächsabende zu Themen der Reformation. Dazu laden ganz herzlich ein: die Pastoren Sabine Half, Ute Hülsmann, Susanne Sander, Jörn Kremeike, Hans-Gerd Paulus und Frank Richter sowie Diakon Dirk Everts.Durch die Abende führt Pastor Philipp Elhaus aus Hannover. Der vierte und letzte Abend findet am Montag, 27. März, um 19.30 Uhr im Hodenhagener Gemeindehaus, Kapellenweg 10 statt. Thema: „Von wegen, nix zu machen“ – Verantwortung und Hoffnung. Dazu meint Pastorin Sander: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen“ – dieser Satz wird Martin Luther in den Mund gelegt. Hier wird eine große Hoffnung formuliert gegen besseres Wissen. Haben wir angesichts der bedrückenden Weltlage eine Hoffnung auf Veränderung. „Von wegen, nix zu machen?“ – Verantwortung und Hoffnung – lasst uns darüber reden und nachdenken.“