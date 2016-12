Gönn-dir-was-Tage

Lindwedel. Im Jahreszeitenzyklus steht der Winter im Zeichen der Regeneration und Entspannung. Ebenso auf dem Sporthof Schöne Aussicht, der an zwei Wohlfühl- und Wellness Tagen am 8. Januar und am 12. Februar zwischen 13 und 19 Uhr vier abwechslungsreiche Stundenformate aus der Welt der sanften Gruppenfitness, Erholung in gemütlichem Ambiente und in der Sauna, sowie gesunde Kost, Massagen (Thai Yoga Massagen oder Shiatsu), somit das “Sorglospaket” auf allen Ebenen anbietet.Wie immer entspannen die Teilnehmer progressiv, zunächst über den Spannungsabbau zu groovigen Rhythmen in Schlingen, über Faszien Pilates zur Versorgung und Entspannung des Bindegewebes, bis hin zur zur Tiefenentspannung im Yogatuch. Das Yogatuch ermöglicht druckfreie Umkehrhaltungen, entlastet die Wirbelsäule und macht Yoga zu einem schwerelosen und freudvollen Erlebnis. Wer somit zu Beginn des Jahres erst einmal tief durchatmen und auftanken möchte, möge sich unter (0 50 73) 92 31 11 oder schoene.aussicht.lindwedel.de. anmelden.