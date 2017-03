Gospelkonzert in Gilten: „Joy of Gospel“ aus Helstorf tritt auf

Gilten. Der Gospelchor „Joy of Gospel“ aus Helstorf gastiert am Samstag, 25. März, um 17 Uhr in der Kirche in Gilten. Der Chor präsentiert im Jahr seines 20-jährigen Bestehens ein neues Konzertprogramm. Das Repertoire reicht von traditionellen afrikanischen Gospels über Spirituals bis hin zu gefühlvollen Worship-Songs. Auch Evergreens und neue bekannte Lieder werden nicht fehlen. Der Chor singt unter der Leitung von André Sidnow. Der Eintritt ist frei, der Chor bittet um eine Spende.