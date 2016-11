Gottesdienst

Bothmer. Am 2. Advent, 4. Dezember, findet in der Matthäi-Kapelle in Bothmer um 18 Uhr ein Adventsgottesdienst statt. Die Kapelle in Bothmer ist ein Schmuckstück des Kirchenbaus im Aller-Leine-Tal, deren besonders anheimelnde Athmosphäre von vielen Menschen gerade zur Adventszeit besonders geliebt wird. Eine Abordnung des Posaunenchores der St.-Laurentius-Gemeinde Schwarmstedt wird den Gottesdienst feierlich begleiten; die Predigt hält Pastor Frank Richter.