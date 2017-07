Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag, 30. Juli, um 10.30 Uhr lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zum Gottesdienst unter freiem Himmel im Rahmen des Country-Western-Festes am Gasthaus am Walde. Gemeinsam mit zahlreichen Country-Freunden, die aus Nah und Fern zum Fest nach Düshorn anreisen, wird dieser Gottesdienst gefeiert. In der Predigt wird Pastor Bernd Piorunek eine Rede Jesu im Johannesevangelium auslegen. Musikalisch wird der Gottesdienst von Country-Musikern begleitet. Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit, bei Gegrilltem und kühlen Getränken weiter ins Gespräch zu kommen.