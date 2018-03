Gottesdienst für Familien

Schwarmstedt. Am Ostersonntag, 1. April, feiert die Schwarmstedter Kirchengemeinde einen Familiengottesdienst zum Osterfest. Kinder und Erwachsene sind herzlich willkommen, sich in diesem Gottesdienst von der Botschaft neuen Lebens überraschen zu lassen. Der Gottesdienst in der St. Laurentius-Kirche wird von Pastor Frank Richter geleitet und beginnt um 10.30 Uhr.