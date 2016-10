Gottesdienst über Luther King

Schwarmstedt. Am Sonntag, 23. Oktober, wird in der Schwarmstedter St. Laurentius-Kirche ein besonderer Gottesdienst gefeiert: Ein Gottesdienst über Martin Luther King. Multimedial wird mit Hilfe von Bild- und Toneinspielungen ein Bild des amerikanischen Friedensnobelpreisträgers gezeichnet. Der neu gegründete Kirchenchor der St.-Laurentius-Gemeinde unter der Leitung von Clara Strutz wird erstmals Gospels und Spirituals präsentieren und wagt sich somit auf Neuland. Dadurch wird in der Kirche die „typische amrikanische Athmosphäre“ entstehen. Durch die Kriege in Syrien und anderswo, aber auch durch die weltweiten Terroanschläge hat die Botschaft Kings in unserer Zeit wieder erschütternde Aktualität gewonnen: „Zerreißt die Kette des Hasses!“Der Gottesdienst wird von Pastor Frank Richter geleitet und beginnt um 17 Uhr.