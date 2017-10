Graffiti auf Schaufenster

Schwarmstedt. Die Ermittler der Polizei Schwarmstedt bitten um Zeugenhinweise zu einer bereits am Wochenende vom 6. bis 9.Oktober begangenen Sachbeschädigung durch Graffiti-Schriftzüge an einem Geschäftshaus in der Maschstraße. Unbekannte Täter hatten mit

silberner Sprayfarbe zwei "Tags" auf ein Praxisschild und eine Schaufensterscheibe gesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 300 Euro geschätzt. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.