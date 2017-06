Grillkohle in Mülltonne

Schwarmstedt. Am Sonntagabend, gegen 20.50 Uhr, geriet am Birnenstieg in Schwarmstedt eine Restmülltonne in Brand. Ursächlich dafür dürfte Grillkohle vom Vorabend gewesen sein, die in dem Behälter entsorgt wurde. Weitere Gegenstände wurden nicht beschädigt.