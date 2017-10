Großer Zapfenstreich

Schwarmstedt. Zum Abschluss der Festlichkeiten zur 850-Jahr-Feier von Schwarmstedt findet am Sonnabend, 21. Oktober, ein großer Zapfenstreich statt. Dieser beginnt um 19 Uhr auf dem Festplatz Am Beu, Speisen und Getränke gibt es bereits ab 18 Uhr. Es spielen die Musikzüge des Kreisfeuerwehrverbandes Celle und der Feuerwehr Spielmannszug Eime unter der Leitung der Kreisstabmusikführerin Susanne Heger. Am großen Zapfenstreich nehmen die Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt teil.