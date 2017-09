Großes Kinderfest auf Jugendhof

Heidekreis. Im Rahmen des diesjährigen Weltkindertages laden der Kreisjugendring und die Kreisjugendpflege am Sonntag, 17. September, von 15 bis 18 Uhr alle Kinder sowie deren Eltern, Großeltern und Geschwister ganz herzlich auf den Jugendhof Idingen bei Bad Fallingbostel ein.

Das vielfältige Angebot richtet sich vor allem an Kinder ab sechs Jahre und verspricht jede Menge Spaß und Abwechslung. So kann beispielsweise nach Herzenslust gebastelt und gewerkt werden. Wer schon immer einmal sein Outfit verändern wollte, kann dies in der fachkundig betreuten Schminkecke tun. Als besondere Attraktion wird neben einem Ponyreiten ein großer Spiel- und Bewegungsparcours angeboten, der viele spannende Aufgaben bereithält. Die ganz Mutigen können sich im Kistenklettern beweisen oder eine fast zehn Meter hohe Kletterwand bezwingen. Ein besonderes Highlight wird wieder die beliebte Strohburg sein, in der nach Lust und Laune getobt, gesprungen und gehüpft werden kann. Ein Gewinnspiel, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt, rundet das vielfältige Angebot ab. Mit Popcorn, Bratwurst, verschiedensten Erfrischungsgetränken sowie Kaffee und Kuchen wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, an diesem abwechslungsreichen und spannenden Kinderfest mit viel Spaß und Action teilzunehmen.

Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten ist für Kinder kostenfrei. Für Speisen und Getränke wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist für diese Aktion nicht erforderlich. Da direkt am Jugendhof Idingen keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind, werden die Besuchenden gebeten, ihre Fahrzeuge am nahe gelegenen Schulzentrum beziehungsweise der dortigen Sporthalle abzustellen.