Grünkohlessen in der KGS Schwarmstedt

Elfter Jahrgang freut sich auf viele Besucher

Schwarmstedt. Am Freitag, 9. Februar, veranstaltet der elfte Jahrgang der Wilhelm-Röpke-Schule ein Grünkohlessen in der Mensa. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und ist nach musikalischem Programm und leckerem Nachtisch gegen 20.30 Uhr zu Ende. Das diesjährige Grünkohlessen wird von den Schülern der elften Klasse in Zusammenarbeit mit der Firma Heims ausgerichtet. Das Essen beinhaltet Grünkohl, Kartoffeln und wahlweise Kassler oder Bregenwurst. Für die Kinder gibt es Spaghetti mit Tomatensoße. Ab sofort werden die Karten bei von Bostel in Schwarmstedt verkauft. Die Karten für Erwachsene liegen bei 13 Euro, wobei eine Kinder Karte inklusive Getränk 6,50 Euro kostet. Beide Menüs enthalten einen Nachtisch, den die Teilnehmer sich aus einem Sortiment von verschiedenen Leckereien aussuchen können.