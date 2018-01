Grünkohlwanderung

Lindwedel. Der Schützenverein Lindwedel veranstaltet am Sonntag, 28. Januar, das traditionelle Grünkohlwandern, an dem alle Bürger teilnehmen können. Treffen ist um 10.30 Uhr am Schützenhaus. Um circa 13 Uhr wird im Schützenhaus der leckere Grünkohl serviert.

Um Anmeldungen wird gebeten im Schützenhaus oder unter Telefon (01 57) 72 52 41 46 (Petra Pape). Anmeldeschluss ist der 24. Januar.