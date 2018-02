Gudrun Pieper lädt ein

Zukunftstag im Landtag erleben

Heidekreis. Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag beteiligt sich auch in diesem Jahr am Zukunftstag für Mädchen und Jungen. Am Donnerstag, 26. April, sind Schüler der fünften bis zehnten Klassen eingeladen, die Fraktion in den verschiedensten Facetten kennenzulernen. Ein abwechslungsreiches Programm ist vorbereitet. Vor diesem Hintergrund bietet die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper zwei Jugendlichen die Möglichkeit, einen Einblick in den Alltag eines Politikers zu erhalten und hinter die Kulissen der Landespolitik zu schauen. Interessierte Schüler können sich anmelden, indem sie eine E-Mail mit einer kurzen Vorstellung an info@gudrunpieper.de schreiben.