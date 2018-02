Gudrun Pieper: Nachtragshaushalt ermöglicht mehr Lehrgänge an der Brandschutzakademie

CDU und SPD stellen 1,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung

Heidekreis. Die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper begrüßt es sehr, dass durch den Nachtragshaushalt, der gerade im Niedersächsischen Landtag beraten wird, insgesamt 1,5 Millionen Euro mehr Mittel als geplant für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrfrauen und -männer in Niedersachsen bereitgestellt werden.Damit kann der Lehrbetrieb der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) – wie von vielen Feuerwehren gefordert – ausgeweitet werden. „Dadurch erhöht sich die Chance, dass Lehrgänge, die bisher aus Kapazitäts- und insbesondere aus Finanzierungsgründen von Feuerwehrleuten aus dem Heidekreis nicht wahrgenommen werden konnten, nun doch stattfinden können“, sagt Pieper. „Ich freue mich über die Entscheidung. Unsere Feuerwehren haben es verdient gut ausgebildet zu werden. Die ständige Weiterbildung ist gerade auf dem Gebiet des Brandschutzes für die Sicherheit unserer Feuerwehrfrauen und -männer von großer Wichtigkeit.“ Dies sei ein erster Schritt, um die Aus- und Fortbildung zukünftig bedarfsgerechter als bisher auszugestalten, betont die Politikerin.In der Vergangenheit mussten auch im Heidekreis die Feuerwehrleute bis zu drei Jahre auf einen Lehrgangsplatz an der NABK warten. Das wollen CDU und SPD nun ändern: „Mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln wird das Ehrenamt in der Feuerwehr besonders gewürdigt“, betont die Landtagsabgeordnete. „Ich hoffe nun, dass auch unsere Feuerwehren die Lehrgänge erhalten, auf die sie schon länger warten.“