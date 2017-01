Hafenfest in Schwarmstedt

Noch Ideen für Mittelpunkt des Entdeckertages gesucht

Schwarmstedt. Entdecken und Mitmachen heißt es wieder beim 30. Entdeckertag am 10. September. Im Mittelpunkt des diesjährigen Entdeckertags im Aller-Leine-Tal steht der Leinehafen in Schwarmstedt. Hierfür sucht die Samtgemeinde Schwarmstedt noch interessante Ideen, Anregungen und Aussteller. Der Entdeckertag der Region Hannover bringt jedes Jahr weit über 200.000 Besucher auf die Straßen Hannovers und den umliegenden Regionen. An diesem Tag präsentieren sich Gemeinden, Vereine und Attraktionen in und um Hannover neuen wie alten Besuchern. Im Vordergrund der Idee steht das günstige GVH-Ticket, mit dem Besucher zu kleinen Preis per Bus und Bahn unter anderem das Aller-Leine-Tal erreichen und ein vielfältiges Programm erleben können.Wer Zeit und Lust hat und sich mit einem Stand auf dem Fest beteiligen möchte, erreicht die Samtgemeinde unter Telefon (0 50 71) 86 88 oder (0 50 71) 8 09 50 sowie E-Mail baessmann@schwarmstedt.de.