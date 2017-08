Handtasche aus PKW gestohlen

Buchholz (Aller). Am Sonnabend, gegen 18.30 Uhr, kam es in Marklendorf am Berkhofer Weg zum Diebstahl einer Handtasche aus einem PKW. Der Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Tasche aus dem Fahrzeug mitgenommen. Dann entfernte er sich vermutlich mit einem dunklen Kleinwagen vom Tatort. Zeugenhinweise

bitte an die Polizeistation Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.