Handtasche weg

Essel. Aus einem am Kindergarten am Bothmerschen Weg abgestellten Pkw entwendeten Unbekannte am Dienstag, 26. Juni, in der Zeit zwischen 14.45 und 15 Uhr eine Handtasche. Das Fahrzeug war unverschlossen. Der Schaden wird auf etwa 80 Euro geschätzt.