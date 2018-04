Heidekreis sucht dringend Pflegeeltern

Heidekreis. Immer wieder kommen Familien in die Situation, dass sie in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder Unterstützung benötigen. Der Fachbereich Kinder, Jugend, Familie des Heidekreises sucht deshalb laufend geeignete Personen, Paare und Familien, die bereit sind, einem Kind zeitlich begrenzt oder dauerhaft ein Zuhause zu geben. Zurzeit werden dringend Vollzeitpflegefamilien und Inobhutnahmestellen gesucht. Die Pflegeeltern werden durch den Heidekreis auf die Aufgabe gut vorbereitet und qualifiziert, betreut und beraten sowie finanziell unterstützt. Außerdem finden regelmäßig Fortbildungen statt.

Über die Voraussetzungen und den Ablauf zur Aufnahme eines Pflegekindes informiert Nina Kose vom Pflegekinderdienst. Sie ist donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr unter Telefon (0 51 62) 8 85 04 70 und per E-Mail unter n.kose@heidekreis.de erreichbar.