Heidelbeerfest

Heidekreis. Am Sonntag, 30. Juli, findet von 11 bis 17 Uhr in Grethem bei Heermanns Blaubeerland an der Grethemer Hauptstraße 35 das Heidelbeerfest statt. Die Krönung der neuen Heidelbeerkönigin, Besichtigung der Produktionshalle, Live-Musik und viele verschiedene Kunsthandwerkerstände sind die Highlights des Festes. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Spanferkel gesorgt. Für die Kinder gibt es eine große Hüpfburg und Ponnyreiten. Weitere Infos gibt es auch unter www.blaubeergarten.de.