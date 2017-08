Schnäppchenjagd im Gemeindehaus

Schwarmstedt. Tolle Hits für Kids erwarten die Käufer beim Herbst-Second-Hand-Markt am23. September in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr. Denn dann lädt der Diakonie-Ausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Schwarmstedt wieder zu einer Schnäppchenjagd ins Gemeindehaus, Hauptstraße 3, ein. Das Angebot der Verkäufer im und vorm Gemeindehaus reicht von Kinderbekleidung, Erstausstattung, Kinderwagen, Buggys, Hochstühlen, Kinderautositzen über Kinder-Fahrradsitzen bis hin zu Spielwaren.Bereits ab 13 Uhr kann man sich im Außenbereich mit einer Bratwurst stärken und in der Kaffeestube werden wieder leckere Kuchen und Getränke angeboten. Damit die Eltern in Ruhe stöbern können, wartet auf die Kinder das Spielzimmer mit Betreuung. Ein weiteres Angebot ist der Flohmarkt von Kindern für Kinder auf den Rasenflächen neben und hinter dem Gemeindehaus. Hier können ausschließlich Kinder ohne Anmeldung eine Decke oder Tisch ausbreiten und ihre ausgedienten Spielsachen verkaufen. Die Anmeldung für den Second-Hand-Markt ist am 9. September ab 9.30 Uhr bei Birgit Arnold, Telefon (0 50 71) 40 16.