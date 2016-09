Herbstferien in der Kunstschule PINX

Schwarmstedt. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Die Kunstschule PINX bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm an. Los geht es am Mittwoch, 5. Oktober. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können Kinder ab vier Jahren im Kurs „Unser eigener Herbstigel“ gemeinsam mit der Dozentin Tabea Borchardt eine Igelfigur aus Ton und Zahnstochern gestalten. Am Mittwoch, 5. Oktober, von 13 bis 16 Uhr können sich Kinder ab acht Jahren im Kurs „Kuschlig warme Armstulpen selber nähen“ aus flauschigen bunten Stoffen wärmende Accessoires für die kalte Jahreszeit nähen. Der Kurs wird geleitet von Tabea Borchardt. Kinder ab sechs Jahren können am Donnerstag, 6. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Kurs „Herbstlicher Papiervorhang für Türen und Fenster“ gemeinsam mit der Dozentin einen bunten Vorhang aus Papierschnipseln, Bändern, Hölzchen, Kastanien und Steinchen knüpfen oder dreidimensionale Frühlingsbilder anfertigen. Am Donnerstag, 6. Oktober, von 14 bis 16 Uhr können Kinder ab vier Jahren den Kurs „Porzellanmalerei in Herbsttönen“ der Dozentin Tabea Borchardt besuchen. Jeder bringt eine weiße/helle Tasse oder einen Teller mit, welcher dann mit Porzellanmalfarben herbstlich bunt gestaltet wird.

Am Freitag, 7. Oktober, können Kinder ab sechs Jahren im Kurs „Blattabdrücke und Blattschablonenspielereien“ Blätter und Pflanzenteile heimischer Bäume und Sträucher unter die Lupe nehmen. Der Kurs findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt und wird von Tabea Borchardt geleitet. Am Freitag, 7. Oktober, findet auch wieder der Kurs „Nachwuchsfotografen gesucht“ der Dozentin Tabea Borchardt statt. Kinder ab zehn Jahren fotografieren, was ihnen vor die Linse kommt. Sie experimentieren mit Licht, Zoom und Bildschärfe und probieren die Features der Kameras aus. Eigene Kameras dürfen gerne mitgebracht werden. Am Sonnabend, 8. Oktober, findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr der Kurs „Computerspiele selber machen“ statt. Kinder ab zehn Jahren entwickeln ein kleines Computerspiel. Das ist gar nicht so schwer und macht sehr viel Spaß. Der Kurs wird geleitet von Henrik Berthold. Am Montag, 10. Oktober, von 14 bis 16 Uhr können Kinder ab acht Jahren den Kurs „Herbstzauber“ der Dozentin Elmira Busse besuchen. Der Herbst verzaubert uns mit seiner Farbenpracht jedes Jahr aufs Neue. In diesem Kurs wird selber Knete hergestellt und damit ein Herbstmotiv nach Wahl gestaltet. Im Kurs „Die Zauberwelt“ der Dozentin Sonja Jüttner können Kinder ab vier Jahren eine fremde Welt kennenlernen und viele Abenteuer erleben. Der Kurs findet am Mittwoch, 12. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt. Am Donnerstag, 13. Oktober, können Kinder ab vier Jahren in der Zeit von 10 bis 12 Uhr den Kurs „Gedruckt, gesiebt, gekratzt, geklebt“ der Dozentin Sonja Jüttner besuchen. Hier entstehen kleine, bunt und vielseitig gestaltete Schachteln für eure Schätze und Wertsachen. Im Kurs „Tuschemonster“ der Dozentin Sonja Jüttner experimentieren Kinder ab vier Jahren mit Tusche und klecksen, tropfen und drucken sie aufs Papier. Die zufällig entstandenen Formen werden dann mit Feder und Tusche weiter bearbeitet. Es entstehen wunderschöne Fantasietiere und lustige Tuschemonster. Der Kurs findet am Donnserstag, 13. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt.

Weitere Informationen finden Interessierte im aktuellen Programmheft oder auf der Internetseite www.kunstschule-pinx.de. Anmeldungen unter Telefon (0 50 71) 40 26 beziehungsweise per E-Mail an info@kunstschule-pinx.de.