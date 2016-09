Herbstferien-Programm Schwarmstedt

Schwarmstedt. Nachdem gerade das Sommerferien-Programm gelaufen ist, erscheint nun in Kürze der Herbstferien-Kalender des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt. Auch wenn die Ferien nicht so lang sind, möchten einige Vereine und Verbände Kindern und Jugendlichen Gelegenheit für eine kreative, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung geben. Am 5. Oktober ist um 16 Uhr wieder Kinderkino (ab acht Jahren) im Uhle-Hof Schwarmstedt. In dem finnischen Film geht es um ein Mädchen, das keine Ferien wollte und dann doch alles ganz spannend wird. Der MTV Schwarmstedt bietet noch die Möglichkeit, das im Sommer begonnene Sportabzeichen zu vervollständigen und die Schwimmprüfungen zu absolvieren: Am 6. und am 13. Oktober um 17 Uhr im Hallenbad Schwarmstedt. Auskünfte bei Angela Baranowsky unter Telefon (0 50 71) 9 79 12 25. Am 3. Oktober findet auf Gut Sunder (NaBu-Zentrum) in Meißendorf das Apfelfest für Familien statt. Ebenfalls am 3. Oktober gibt es den Wolfstag – Vorträge und Aktionen zum Thema Wolf. Vom 5. bis 6. Oktober lädt Gut Sunder zum Pony-Camp ein (für Kinder ab acht Jahren) – zwei Tage mit Ponys verbringen inklusive Übernachtung. Weitere Infos unter Telefon (0 50 56) 97 01 11. Am 5. Oktober gibt es für Kinder das Programm „Alles rund ums Reiten“ ab 10.30 Uhr auf dem Reit- und Pferdehof Rosentalwiesen in Nienhagen. Genaues erfährt man bei Kerstin Trenz bei Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 80 01 28.

Der Schützenverein Schwarmstedt lädt zum Schießen mit dem Lichtpunktgewehr (ab sechs Jahren) ein am 10. Oktober von 17 bis 19 Uhr im Schützenhaus Schwarmstedt, Werkstraße 1. Anmeldung bei Jürgen Reichenberg unter Telefon (0 50 71) 80 08 30. Am 11. Oktober besteht die Möglichkeit die Möbelfabrik Berndt in Schwarmstedt zu besichtigen. Um 9.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Schützenhaus. Anmeldung bei Peter Brandt unter Telefon (01 73) 6 04 12 61. Bade-Spaß im Hallenbad Schwarmstedt gibt es am Freitag, 7. Oktober, von 13 bis 19 Uhr – Eintritt frei.

Mit zahlreichen Angeboten ist die Kunstschule PINX dabei. Informationen zu den Kursen unter www.kunstschule-pinx.de. Auf der Sportanlage Essel startet am 12. Oktober (bis 14. Oktober) ein „Fußballcamp für Jungs und Mädchen ab fünf Jahren. Informationen und Anmeldungen unter Telefon (0 44 16) 8 31 71 06 oder per E-Mail: info@11sportevents.de. Der Jugendtreff Schwarmstedt, Unter den Eichen 2a lädt ein zum FIFA-17-Turnier am 15. Oktober um 15 Uhr ein. Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 51 16 52, ab zwölf Jahren. Das Foto-Video-Projekt „Schwarmstedt im Bild“ zum Gemeindejubiläum 2017 des Ortes Schwarmstedt läuft noch und Mitmachen ab zwölf Jahren ist noch möglich. Hier geht es darum, dass Jugendliche mit ihrem heutigen Blick auf Schwarmstedt für eine geplante Ausstellung selbstständig Fotos machen. Anschließend werden die Ergebnisse in der Gruppe weiter bearbeitet. Geleitet wird das Projekt vom Fotografen Jan Dierkes. Interessenmeldungen bitte an Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15 oder per E-Mail an sgjr.schwarmstedt@online.de.

Wer einen Tagesausflug in einen der Freizeitparks (Walsrode, Soltau oder Hodenhagen) plant, sollte in der Tourist-Info im Bürgerbüro des Rathauses nach ermäßigten Eintrittskarten fragen. Und für Lesehungrige hat in den Herbstferien die Samtgemeinde-Bücherei Schwarmstedt zu den bekannten Zeiten geöffnet. Weitere Informationen zum Ferienprogramm und zu den Veranstaltungen auf der Homepage www.ferienprogramm-schwarmstedt.de oder bei den jeweiligen Vereinsvertretern.