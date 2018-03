Hilfe im Behördendschungel

Schwarmstedt. Zweimal monatlich bieten die Formularlotsen ihre Hilfe beim Ausfüllen von Formula- ren und Vordrucken an. Gabriele Ternes, Peter Kolodziej und Lothar Sonntag wechseln sich in den Sprech- stunden, die zweimal monatlich im Uhle-Hof stattfinden, ab. Jeden ersten Freitag so- wie jeden dritten Donnerstag im Monat können Hilfesuchende die kostenlose Sprechstunde in Anspruch nehmen. Die nächste Sprechstunde der Formularlotsen findet am Freitag, 6. April, von 10 bis bis 12 Uhr sowie am Montag, 16. April, von 16 bis 18 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofes Schwarmstedt, Unter den Eichen, statt. An beiden Tagen unterstützt Herr Peter Kolodziej, Telefon (0 50 71)10 88 beim Ausfüllen der Anträge für Kindergeld, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenausweise, SGB II und SGB XII, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung. Es findet keine Rechtsberatung statt. Aus der Beratung können keine Ansprüche ab- geleitet werden. Die Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.