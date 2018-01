Hörakustikerin berichtet

Seniorennachmittag in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Beim nächsten Seniorennachmittag am Donnerstag, 8. Februar, um 15 Uhr geht es um das Thema „Schwerhörig ? – Ich doch nicht!“ Leider geht der Alterungsprozess auch am Gehör nicht spurlos vorüber. Als Betroffene nimmt man diese schleichenden Veränderungen kaum wahr und man muss erst von Außenstehenden darauf aufmerksam gemacht werden. Welche physischen und psychischen Auswirkungen Hörstörungen auf einen Menschen haben können und wie hier wirksame Abhilfe möglich ist, darüber wird die Hörakustikerin Nina Bretschneider im Büro an der Marktstraße 4 berichten. Wie immer bei Kaffee,Tee und Gebäck. Der Eintritt ist frei.