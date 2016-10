Hubertusmesse

Schwarmstedt. Der Hegering Schwarmstedt gestaltet mit seinen Jagdhornbläsern in der St. Laurentius-Kirche zu Schwarmstedt am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr zum wiederholten Male eine Hubertusmesse. Der feierliche Gottesdienst wird von Pastor Jörn Kremeike geleitet. Die Jäger wollen gemeinsam mit den Gottesdienst-Besuchern ihre Verpflichtung zum Ausdruck bringen, Gottes Schöpfung zu achten und zu bewahren. Die besondere musikalische Gestaltung übernimmt das Parforcehorn-Bläsercorps „Hubertus“ aus Hannover. Eingeladen sind alle Bürger und natürlich alle Jäger, Freunde und Schützer der Natur. Hegeringmitglieder, die im Anschluss daran am gemeinsamen Essen teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 24. Oktober beim Hegeringleiter.