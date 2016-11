Hubertusmesse

Heidekreis. Am Freitag, 11. November, um 19 Uhr wird in der Ostenholzer Kirche eine Hubertusmesse erklingen. Musikalisch wird dieser besondere Gottesdienst vom Jagdhorn-Bläsercorps der Jägerschaft Celle unter Leitung von Bruno Winzig gestaltet. Die Predigt wird Pastor Bernd Piorunek halten. Bei der Hubertusmesse, die in Ostenholz schon Tradition hat, spielt die Musik der Jagdhornbläser eine zentrale Rolle. Doch auch Choräle zum Mitsingen stehen auf dem Programm. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss eingeladen.