Ideen und Aktionen gesucht

Auch 2017 soll es ein Herbstferienprogramm in Schwarmstedt geben

Schwarmstedt. Für Kinder und Jugendliche in den Ferien abwechslungsreiche und attraktive Freizeitangebote zu organisieren, ist ein wichtiges Anliegen des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt (SGJR). Zusammen mit den Vereinen und Verbänden soll auch für die kommenden Herbstferien ein kleines Programm zusammengestellt werden.Für die Vereine und Jugendgruppen sind die Ferienprogramme immer eine gute Möglichkeit für ihre Kinder- und Jugendarbeit zu werben. Neue Interessenten können so erreicht werden. Für das Herbst-Ferienprogramm 2017 des SGJR Schwarmstedt haben nun die Vorbereitungen begonnen und die Vereine, Verbände und Gruppen werden gebeten, bei Teilnahmeinteresse ihre Meldungen bis spätestens zum 24. September einzureichen (per E-Mail an sgjr.schwarmstedt@online.de oder per Post: Am Sandfeld 1, 29690 Schwarmstedt). Anmeldungen sind auch über die Homepage www.ferienprogramm-schwarmstedt.de möglich. Die Herbstferien sind in diesem Jahr vom 2. bis zum 13. Oktober. Der Jugendring-Vorstand erhofft sich wieder eine Vielzahl von Angeboten für die Ferienzeit-Gestaltung. Zur Finanzierung von Sachkosten können für die gemeldeten Veranstaltungen Zuschüsse beim SGJR beantragt werden. Der SGJR-Vorstand ist auch gerne bereit, im Einzelfall zu beraten. Anfragen bei Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15.